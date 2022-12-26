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لافروف: إذا لم تنفذ كييف مقترحاتنا بشأن نزع السلاح فإن الجيش الروسي سيتكفل بذلك

Lebanon 24
26-12-2022 | 17:18
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