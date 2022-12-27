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رئيس كوريا الجنوبية: نسعى لإنشاء وحدة عسكرية متخصصة في "الطائرات دون طيار"

Lebanon 24
27-12-2022 | 01:16
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