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وزير الخارجية الأوكراني: سنقاتل لنحرم روسيا من عضويتها الدائمة في مجلس الأمن ولا شيء مستحيلا

Lebanon 24
27-12-2022 | 02:12
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