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المرصد السوري: مقتل 3 وإصابة آخرين من المخابرات العسكرية السورية في هجوم بدرعا

Lebanon 24
27-12-2022 | 02:28
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