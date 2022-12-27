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الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة 11 فلسطينيا خلال اعتداء قوات الاحتلال على تظاهرة سلمية قرب حاجز قلنديا (الجزيرة)

Lebanon 24
27-12-2022 | 08:30
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