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بوتين يوقع مرسوما بشأن الإجراءات الانتقامية ردا على فرض سقف على أسعار النفط الروسي (الشرق)

Lebanon 24
27-12-2022 | 11:19
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