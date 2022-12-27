Advertisement

أخبار عاجلة

فرنسا وبولندا توقعان اتفاقا لبيع قمرين صناعيين فرنسيين لبولندا (العربية)

Lebanon 24
27-12-2022 | 11:49
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
العربية: بريطانيا وفرنسا توقعان اتفاقا جديدا لمكافحة عبور المهاجرين غير الشرعيين
lebanon 24
27/12/2022 23:46:49 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين: لن نقبل تدمير أسعار سوق النفط والغاز بوضع سقوف لعمليات البيع (العربية)
lebanon 24
27/12/2022 23:46:49 Lebanon 24 Lebanon 24
ماكرون يستنكر "الهجوم المشين" على الأكراد في فرنسا (العربية)
lebanon 24
27/12/2022 23:46:49 Lebanon 24 Lebanon 24
فرنسا تغرم "أبل" مليون دولار بسبب ممارسات مسيئة في متجر تطبيقاتها (العربية)
lebanon 24
27/12/2022 23:46:49 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:18 | 2022-12-27
15:10 | 2022-12-27
15:09 | 2022-12-27
14:47 | 2022-12-27
14:42 | 2022-12-27
14:30 | 2022-12-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website