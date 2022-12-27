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إعفاء عدد من الضباط واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم على خلفية حادث كركوك (العربية)

Lebanon 24
27-12-2022 | 12:11
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