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رويترز: الأسهم الأوروبية تغلق مرتفعة وسط تفاؤل إزاء تعافي الصين (الشرق)
Lebanon 24
27-12-2022
|
13:22
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