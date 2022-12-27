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"الجزيرة" نقلاً عن "رويترز": مجلس النواب الأميركي يقرر حظر تطبيق تيك توك من جميع الأجهزة التي يستخدمها أعضاؤه وموظفوه

Lebanon 24
27-12-2022 | 14:30
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