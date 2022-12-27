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الاستخبارات العسكرية تدهم 6 أنفاق لـ"داعش" في قضاء الحضر في محافظة نينوى في العراق (الميادين)

Lebanon 24
27-12-2022 | 15:10
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