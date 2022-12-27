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البرازيل: الشرطة المحلية تحقق في تهديد محتمل بوجود قنبلة في منطقة الفنادق في العاصمة برازيليا

Lebanon 24
27-12-2022 | 17:54
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