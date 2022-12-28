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وسائل إعلام يابانية: طوكيو وواشنطن ترتبان لعقد اجتماع قمة في الولايات المتحدة في 13 كانون الثاني
Lebanon 24
28-12-2022
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00:29
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