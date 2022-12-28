البطريرك الراعي أمام وفد كتائبي:الوطن في خطر والشعب يتلقى الضربات ولا يمكن للكتل النيابية ان تستمر في الأخذ والرد والطريقة التي تجري فيها عملية انتخاب الرئيس غير صحيحة

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