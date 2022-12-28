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رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وصل الى مطرانية بيروت للروم الارثوذكس حيث يلتقي المتروبوليت الياس عودة
Lebanon 24
28-12-2022
|
04:44
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