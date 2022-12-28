انتهاء الجمعية العمومية لمجلس القضاء الاعلى حيث جرى عرض للمستجدات على الصعيد المادي والمعنوي وحال قصور العدل وكان التمني بالعودة الجزئية الى العمل وتسيير أمور المحاكم بالقدر المستطاع (الجديد)

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