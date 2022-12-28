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انتهاء الجمعية العمومية لمجلس القضاء الاعلى حيث جرى عرض للمستجدات على الصعيد المادي والمعنوي وحال قصور العدل وكان التمني بالعودة الجزئية الى العمل وتسيير أمور المحاكم بالقدر المستطاع (الجديد)

Lebanon 24
28-12-2022 | 07:15
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