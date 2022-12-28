ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا بعد الإجتماع مع وزير الطاقة: دولة الرئيس ميقاتي يتابع شخصيا مع جمعية المصارف والمصارف أزمة تأمين السيولة لمحطات الوقود

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