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الجميل: الوزراء الذين وقعوا على المرسوم هم وزراء الدفاع والداخلية والمالية اضافة الى توقيع رئيس الحكومة
Lebanon 24
28-12-2022
|
07:49
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