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فلسطين المحتلة: فصائل المقاومة: المناورة تضمنت سيناريوهات تكتيكية مختلفة أبرزها عملية إغارة خلف خطوط العدو تخللها أسر عدد من الجنود

Lebanon 24
28-12-2022 | 08:14
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