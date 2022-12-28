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وزارة الدفاع التركية: وزير الدفاع ورئيس جهاز الاستخبارات التركيان في موسكو لإجراء مباحثات مع مسؤولين روس
Lebanon 24
28-12-2022
|
09:52
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