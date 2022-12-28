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وزارة الدفاع التركية: وزير الدفاع التقى في موسكو نظيريه الروسي والسوري وبحثوا الأزمة السورية ومشكلة اللاجئين وجهود محاربة التنظيمات الإرهابية

Lebanon 24
28-12-2022 | 10:49
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