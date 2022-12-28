ميقاتي: إننا على ثقة بأن اسبانيا ستعطي ملف النازحين السوريين الأولوية ضمن الاتحاد الأوروبي خلال فترة ترؤسها المجلس الأوروبي في النصف الثاني من العام 2023

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