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رئيس الوزراء الاسباني: نُؤكّد دعمنا لعمل اليونيفيل في جنوب لبنان والكتيبة الاسبانية هي اكبر الفرق المشاركة منذ العام 2006

Lebanon 24
28-12-2022 | 12:16
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رئيس الوزراء الاسباني: إسبانيا سترأس العام المقبل المجلس التنفيذي للاتحاد الاوروبي ومن اولوياتنا دعم العلاقة مع دول الجوار وفي مقدمها لبنان وتقويتها اضافة الى تعزيز العلاقات بين لبنان والاتحاد الاوروبي في مجالات الطاقة البديلة والزراعة والبنى التحتية
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