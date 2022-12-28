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العاهل الأردني لـ CNN: أي انتفاضة جديدة لن تصب في صالح الفلسطينيين ولا الإسرائيليين (العربية)

Lebanon 24
28-12-2022 | 12:17
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