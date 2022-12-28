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وزير الدفاع الفرنسي: صندوق بـ 200 مليون يورو لأوكرانيا لشراء معدات من الصناعيين الفرنسيين (العربية)
Lebanon 24
28-12-2022
|
12:39
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