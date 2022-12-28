الرئيس السابق ميشال عون للـ"أو تي في": كشفت كلّ عيوب النظام وكلّ عيوب من أوصلنا إلى ما نحن عليه وأريد أن أواصل عملي وأطلب من الشعب اللبناني أن يدعمني

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