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وزير خارجية روسيا: نثمن دور السعودية على استعدادها لبحث سبل لحل المشكلة الأوكرانية (الشرق)

Lebanon 24
28-12-2022 | 13:55
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