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الرئيس عون: جبران باسيل يتعرّض لهجوم كبير ويحاولون إعدامه معنويا وإعدام صورته لكن "الحمدالله" إنّه قوي وقادر على التحمّل

Lebanon 24
28-12-2022 | 14:03
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28/12/2022 22:36:57 Lebanon 24 Lebanon 24
عون لـ"لقاء قريب" مع نصرالله: "أنا جبران باسيل"!
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28/12/2022 22:36:57 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: حرصت وفقاً للاحترام المتبادل بيننا و "حزب الله" على السير بالورقة البيضاء خلال جلسات انتخاب الرئيس بالرغم من انني لست معها وما فعلناه كان إفساحاً للمجال امام الاتفاق إلا أنه لا يمكننا الاستمرار هكذا وسنعمل جدياً على أن يكون هناك مرشح جديّ
lebanon 24
28/12/2022 22:36:57 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: هل يقبل "حزب الله" وغيره أن تصدر مراسيم كالتي صدرت؟ إن قبلوا فهذا يعني أنّ هناك مشكلة كبيرة والأمر أبعد من التفاهم ونحن لن نقبل بالعودة الى ما قبل العام 2005
lebanon 24
28/12/2022 22:36:57 Lebanon 24 Lebanon 24
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