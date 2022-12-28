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الرئيس عون: استقالة الرئيس سعد الحريري كانت نقطة مفصلية في عهدي لأنها غيّرت طابع العمل

Lebanon 24
28-12-2022 | 14:10
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