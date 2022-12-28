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الرئيس عون: حركة ١٧ تشرين كانت موجهة ضدي فبعد استقالة الحكومة ظلت مستمرة وتوجهت مباشرة ضد رئيس الجمهورية

Lebanon 24
28-12-2022 | 14:17
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