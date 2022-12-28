عون: الاصلاح في بلد تجذّر فيه الفساد منذ 32 عاماً مهمة صعبة جداً ولا يمكن أن تتحقق إلا اذا ثار الشعب بحق ضدّ الفساد فالمسؤول لا يمكن أن يواجه بمفرده

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