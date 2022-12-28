عون: في 25 اذار 2020 اتخذ قرار في مجلس الوزراء بإجراء تدقيق جنائي في مصرف لبنان وكان بدء التنفيذ لا يحتاج لأكثر من شهر ولكن العراقيل المصطنعة والمماطلة أخرته طوال سنتين ونصف ولا تزال مستمرة

Lebanon 24