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منظمات أممية: تم وقف بعض برامج الإغاثة بأفغانستان مؤقتا بسبب نقص الموظفين من النساء

Lebanon 24
28-12-2022 | 17:30
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