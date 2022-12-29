Advertisement

أخبار عاجلة

الجيش الأوكراني: روسيا نشرت حاملتي صواريخ وغواصات في مهمات قتالية بالبحر الأسود

Lebanon 24
29-12-2022 | 01:05
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الأوكراني: حاملتا الصواريخ الروسية بالبحر الأسود على متنها أكثر من 20 صاروخ كاليبر
lebanon 24
29/12/2022 12:33:39 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الأوكراني: رصدنا تحركات 7 سفن روسية معادية في البحر الأسود بينها حاملة صواريخ (الجزيرة)
lebanon 24
29/12/2022 12:33:39 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الأوكراني أكد السيطرة على مواقع في باخموت كانت تسيطر عليها روسيا (العربية)
lebanon 24
29/12/2022 12:33:39 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الأوكراني: هجوم روسيا بالمسيرات اليوم استهدف منشآت مهمة للبنية التحتية بكييف
lebanon 24
29/12/2022 12:33:39 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:31 | 2022-12-29
05:15 | 2022-12-29
05:13 | 2022-12-29
04:44 | 2022-12-29
04:25 | 2022-12-29
04:20 | 2022-12-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website