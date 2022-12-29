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الجيش الأوكراني: حاملتا الصواريخ الروسية بالبحر الأسود على متنها أكثر من 20 صاروخ كاليبر
Lebanon 24
29-12-2022
|
01:27
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