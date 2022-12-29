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يستقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي في هذه الأثناء وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي (الوكالة الوطنية)

Lebanon 24
29-12-2022 | 02:46
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