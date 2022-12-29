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وزيرة الخارجية الفرنسية: استهداف البنية التحتية المدنية الأوكرانية يشكل جريمة حرب وفقا للقانون الدولي

Lebanon 24
29-12-2022 | 04:20
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