13
o
بيروت
13
o
طرابلس
9
o
صور
13
o
جبيل
13
o
صيدا
13
o
جونية
10
o
النبطية
7
o
زحلة
6
o
بعلبك
9
o
بشري
13
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
نتنياهو يؤكد عزمه توسيع السلام مع دول المنطقة
Lebanon 24
29-12-2022
|
04:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وام: رئيس دولة الإمارات بحث مع نتنياهو سبل تحقيق السلام في المنطقة (العربية)
Lebanon 24
وام: رئيس دولة الإمارات بحث مع نتنياهو سبل تحقيق السلام في المنطقة (العربية)
29/12/2022 16:07:32
29/12/2022 16:07:32
Lebanon 24
Lebanon 24
الشيخ محمد بن زايد والملك عبد الله الثاني يبحثان خلال اتصال هاتفي عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك ويؤكدان عمق العلاقات بين البلدين والحرص المشترك على توسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات
Lebanon 24
الشيخ محمد بن زايد والملك عبد الله الثاني يبحثان خلال اتصال هاتفي عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك ويؤكدان عمق العلاقات بين البلدين والحرص المشترك على توسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات
29/12/2022 16:07:32
29/12/2022 16:07:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بايدن يؤكد لنتنياهو خلال اتصال هاتفي على متانة الشراكة الثنائية ويشدد على دعمه الراسخ لأمن إسرائيل (سكاي نيوز عربية)
Lebanon 24
بايدن يؤكد لنتنياهو خلال اتصال هاتفي على متانة الشراكة الثنائية ويشدد على دعمه الراسخ لأمن إسرائيل (سكاي نيوز عربية)
29/12/2022 16:07:32
29/12/2022 16:07:32
Lebanon 24
Lebanon 24
إحتجاجات كبيرة في الداخل الإسرائيلي ضدّ حكومة نتنياهو (العربية)
Lebanon 24
إحتجاجات كبيرة في الداخل الإسرائيلي ضدّ حكومة نتنياهو (العربية)
29/12/2022 16:07:32
29/12/2022 16:07:32
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ارتفاع في دولار السوق الموازية.. اليكم التسعيرة عصراً
Lebanon 24
ارتفاع في دولار السوق الموازية.. اليكم التسعيرة عصراً
09:40 | 2022-12-28
28/12/2022 09:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إبتداءً من صباح الغدّ... هل تفتح محطات المحروقات؟
Lebanon 24
إبتداءً من صباح الغدّ... هل تفتح محطات المحروقات؟
13:31 | 2022-12-28
28/12/2022 01:31:05
Lebanon 24
Lebanon 24
ضمن قائمة أثرياء العالم.. لبناني ربح أكثر من 10 مليارات دولار في الـ 2022 من هو؟
Lebanon 24
ضمن قائمة أثرياء العالم.. لبناني ربح أكثر من 10 مليارات دولار في الـ 2022 من هو؟
02:00 | 2022-12-29
29/12/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رواتب على سعر "صيرفة" القديم
Lebanon 24
رواتب على سعر "صيرفة" القديم
02:15 | 2022-12-29
29/12/2022 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ارتفاعه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟
Lebanon 24
بعد ارتفاعه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟
14:00 | 2022-12-28
28/12/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
08:43 | 2022-12-29
يعقد وزير الطاقة والمياه وليد فياض، مؤتمرا صحافيا عند الساعة الرابعة والنصف من عصر اليوم، يشرح في خلاله آخر التطورات في موضوع بواخر الفيول لزوم تشغيل معامل الكهرباء
08:32 | 2022-12-29
القيادة المركزية الأميركية: نفذنا 313 عملية ضدّ داعش في العراق وسوريا خلال 2022
08:15 | 2022-12-29
وزير الخارجية التركية: القوات التركية ستنسحب من سوريا عندما يتحقق الاستقرار السياسي في البلاد (الميادين)
07:52 | 2022-12-29
وزارة الدفاع البيلاروسية تؤكد إسقاطها صاروخ إس-300 الأوكراني في إقليم بريست
07:32 | 2022-12-29
مسؤول السياسات الخارجية في الاتحاد الأوروبي: لن يكون هناك إفلات من العقاب على جرائم حرب روسيا على أوكرانيا
07:29 | 2022-12-29
وزير الدفاع البريطاني: تخصيص 2.3 مليار جنيه إسترليني لدعم أوكرانيا في موازنة 2023
فيديو
بعد رفض ابنيها زيارتها في عيد الميلاد.. مناسبة تجمع نادين الراسي وطليقها جيسكار أبي نادر! (فيديو وصور)
Lebanon 24
بعد رفض ابنيها زيارتها في عيد الميلاد.. مناسبة تجمع نادين الراسي وطليقها جيسكار أبي نادر! (فيديو وصور)
04:10 | 2022-12-29
29/12/2022 16:07:32
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد صلاح يقفز من هليكوبتر.. ما القصة؟ (فيديو)
Lebanon 24
محمد صلاح يقفز من هليكوبتر.. ما القصة؟ (فيديو)
05:00 | 2022-12-26
29/12/2022 16:07:32
Lebanon 24
Lebanon 24
تم نقله برحلة قطار سرية إلى بولندا.. "بلومبرغ" تكشف مسار زيلينسكي من أوكرانيا إلى الولايات المتحدة (فيديو)
Lebanon 24
تم نقله برحلة قطار سرية إلى بولندا.. "بلومبرغ" تكشف مسار زيلينسكي من أوكرانيا إلى الولايات المتحدة (فيديو)
02:00 | 2022-12-24
29/12/2022 16:07:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact