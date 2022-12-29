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لابيد: إذا واصلت الحكومة الجديدة المسار الذي رسمناه يمكن الوصول مع السعودية إلى تطبيع كامل في وقت غير طويل

Lebanon 24
29-12-2022 | 05:13
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