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القيادة المركزية الأميركية: نفذنا 313 عملية ضدّ داعش في العراق وسوريا خلال 2022

Lebanon 24
29-12-2022 | 08:32
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