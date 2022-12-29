يعقد وزير الطاقة والمياه وليد فياض، مؤتمرا صحافيا عند الساعة الرابعة والنصف من عصر اليوم، يشرح في خلاله آخر التطورات في موضوع بواخر الفيول لزوم تشغيل معامل الكهرباء

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