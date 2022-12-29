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إنتخاب الوزير السابق أمير أوحانا رئيسًا جديدا للكنيست الإسرائيلي (الحرة)

Lebanon 24
29-12-2022 | 09:17
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