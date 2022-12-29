وزير الطاقة في مؤتمر صحفيّ: هناك عائق من وزارة المال فهي لا تعطي القرار لمصرف لبنان بصرف الاموال وسلامة أكّد توفّر المال واتمنى أن تحجز هذه الاموال لتوريد الفيول

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