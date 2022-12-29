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فياض: تمّ الاتفاق على أنّ تكون الكهرباء أقل كلفة اذا توجهنا الى خطة الطوارئ ولكن هذا الموضوع شائك والجهات الاجنبية التي يجب أن تساعد تتأخر أما في الداخل فما الذي يؤخّرنا إذا مصرف لبنان أكّد وجود الاموال؟
Lebanon 24
29-12-2022
|
10:09
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