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أخبار عاجلة
وزارة الدفاع الصينية: مستعدون للتعاون مع الجيوش العربية لضمان حفظ الأمن العالمي
Lebanon 24
29-12-2022
|
10:20
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