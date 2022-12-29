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طهران تستدعي السفير الإيطالي لديها احتجاجا على "استمرار التصريحات المسيئة" و "تدخلها بالشأن الإيراني" (الشرق)

Lebanon 24
29-12-2022 | 11:35
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