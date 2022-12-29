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الجيش الأميركي: مقاتلة صينية اقتربت بشكل غير آمن من مقاتلة أميركية يوم 21 كانون الأول فوق بحر جنوب الصين (الجزيرة)

Lebanon 24
29-12-2022 | 12:26
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