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بايدن: سنواصل دعم حل الدولتين وسنعارض أي سياسة تهدد هذا المبدأ (العربية)

Lebanon 24
29-12-2022 | 13:14
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