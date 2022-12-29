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بولتون: ترمب كان يعتزم الانسحاب من حلف الناتو وبوتين كان ينتظر هذه الخطوة

Lebanon 24
29-12-2022 | 15:44
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