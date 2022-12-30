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بوتين: سنواصل التعاون مع الصين في المجال العسكري والتنسيق في الساحات الدولية

Lebanon 24
30-12-2022 | 03:52
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